У Києві та області оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
Сьогодні, 18 квітня, у Києві та Київській області очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +18°
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.
"До кінця доби 18 квітня у Києві та Київській області утримаються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 15 та 16 квітня було зафіксовано два температурні рекорди. Так, 15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. А ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +5°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+16°... +6°
-
Сімферополь+15°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +6°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+15°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+16°... +7°
Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +16 °
Вологість: 47 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин