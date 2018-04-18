У Києві та області оголосили штормове попередження

09:35, 18 квітня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 18 квітня, у Києві та Київській області очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до +18°

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"До кінця доби 18 квітня у Києві та Київській області утримаються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 15 та 16 квітня було зафіксовано два температурні рекорди. Так, 15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. А ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року.

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