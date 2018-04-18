Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Панами стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 18 квітня, біля берегів Панами стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від Панами. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,7. Інформації про постраждалих не надходило, але в результаті землетрусу в місті Мучча обвалилася дзвіниця.