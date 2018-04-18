Біля берегів Панами стався землетрус

10:55, 18 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Панами стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Панами стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 18 квітня, біля берегів Панами стався землетрус магнітудою 5,1.

В Японії стався потужний землетрус, чотири людини постраждали

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від Панами. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,7. Інформації про постраждалих не надходило, але в результаті землетрусу в місті Мучча обвалилася дзвіниця.

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