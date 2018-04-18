Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається у 14 областях.
Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься пожежна небезпека.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, 18-20 квітня у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 18 квітня у Києві та Київській області очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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