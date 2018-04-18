Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

11:40, 18 квітня 2018
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Пожежна небезпека зберігається у 14 областях.

В Україні зберігається пожежна небезпека / facebook.com/MNSKyiv
В Україні зберігається пожежна небезпека / facebook.com/MNSKyiv

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься пожежна небезпека.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 18-20 квітня у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві та Київській області очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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