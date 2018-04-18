В Україні завтра істотно похолодає - синоптик

12:39, 18 квітня 2018
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Різке потепління очікується в суботу.

Завтра в Україні очікується похолодання / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікується похолодання / Фото УНІАН

У четвер, 19 квітня, в Україні очікується істотне похолодання.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до +18°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"19 квітня... йтимуть дощі, від невеликих до помірних на сході та північному сході. У західних областях суттєвих опадів не буде.

Похолодає відчутніше: вдень +10...+15, на заході та півдні тепліше, +15...+19 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині +8...+12 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, у суботу очікується потепління до +20...+25 градусів, а з неділі знову похолодання.

Нагадаємо, у середу, 18 квітня, в Україні без опадів, на півдні до +25°.

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