В Україні завтра істотно похолодає - синоптик

Різке потепління очікується в суботу.

Завтра в Україні очікується похолодання / Фото УНІАН

У четвер, 19 квітня, в Україні очікується істотне похолодання.

Читайте також Сьогодні в Києві без опадів, температура до +18°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"19 квітня... йтимуть дощі, від невеликих до помірних на сході та північному сході. У західних областях суттєвих опадів не буде.

Похолодає відчутніше: вдень +10...+15, на заході та півдні тепліше, +15...+19 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині +8...+12 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, у суботу очікується потепління до +20...+25 градусів, а з неділі знову похолодання.

Нагадаємо, у середу, 18 квітня, в Україні без опадів, на півдні до +25°.