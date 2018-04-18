Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Місцями існує загроза підтоплення.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Найближчими днями на річках України очікуються підйоми рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 18-20 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення на 2-8 см на Верхньому Дніпрі з подальшим затопленням заплави; на Пслі нижче м. Суми, у середній та нижній течії Ворскли, у пониззі Орелі з подальшим затопленням заплав; на Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав, утриманням обтоплення територій і об'єктів у заплаві (Чернігівська, Сумська обл.) та порушенням транспортного сполучення (Городнянський р-н Чернігівської обл.).

Нагадаємо, 19 квітня в Україні очікується істотне похолодання.