У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

15:15, 18 квітня 2018
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Сотні будинків і будівель були зруйновані.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті землетрусу в Індонезії десятки людей постраждали, сотні будинків і будівель були зруйновані.

В Іраку стався землетрус

Неглибокий землетрус магнітудою 4,4 стався в провінції Центральна Ява, передає Сіньхуа з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Раніше у результаті зсувів в провінції Центральна Ява на заході Індонезії 11 осіб зникли безвісти, ще 14 постраждали.

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