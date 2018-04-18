Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)

У деяких районах через пісок не розгледіти навіть сонце.

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Стародавнє іранське місто Єзд накрила піщана буря.

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Місцеві жителі в соцмережах публікують апокаліптичні фото і відео, йдеться в сюжеті ТСН.

Небо повністю закрито пилом, у деяких районах не розгледіти навіть сонце. Ураган розносить пил по всьому місту, швидкість вітру досягає більше ста кілометрів за годину.

Нагадаємо, піщана буря призвела до загибелі однієї людини в Єгипті. Через негоду на ділянках Нілу було припинено судноплавство.