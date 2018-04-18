Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

16:30, 18 квітня 2018
443

На півдні та заході до +21°.

Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні без опадів, на півдні та заході до +21°.

В Україні завтра істотно похолодає - синоптик

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин