Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

На півдні та заході до +21°.

Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні без опадів, на півдні та заході до +21°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях пройде дощ. Температура до +13°. У центрі місцями також очікуються опади, температура до +18°.

За народним прогнозом, 19 квітня - день Євтихія Тихого. По цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.