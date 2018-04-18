У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

17:00, 18 квітня 2018
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Ввечері у столиці до +11°.

У Києві завтра пройде дощ / фото УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 квітня, у Києві пройде дощ, температура до +13°.

В Україні завтра істотно похолодає - синоптик

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +11°. Вітер північний та північно-західний, до 8,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:59, зайде о 19:56.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні без опадів, на півдні та заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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