В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.
Після затяжної зими - у Європі настало квітневе літо, стовпчики термометрів піднялися до аномальних для такої пори 28 градусів тепла.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у Німеччині та Нідерландах вже засмагають. Німці такої температури у цю пору не фіксували останні років десять. У деяких регіонах до кінця тижня синоптики обіцяють навіть плюс 30.
У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.
У Європі стовпчики термометрів піднялися до аномальних 28 градусів тепла
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