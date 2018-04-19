В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

04:19, 19 квітня 2018
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У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.

Німці такої температури у цю пору не фіксували останні 10 років / скріншот відео ТСН
У деяких регіонах до кінця тижня синоптики обіцяють навіть + 30 / скріншот відео ТСН

Після затяжної зими - у Європі настало квітневе літо,  стовпчики термометрів піднялися до аномальних для такої пори 28 градусів тепла.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у Німеччині та Нідерландах вже засмагають. Німці такої температури у цю пору не фіксували останні років десять. У деяких регіонах до кінця тижня синоптики обіцяють навіть плюс 30. 

У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.

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