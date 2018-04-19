В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.

У деяких регіонах до кінця тижня синоптики обіцяють навіть + 30 / скріншот відео ТСН

Після затяжної зими - у Європі настало квітневе літо, стовпчики термометрів піднялися до аномальних для такої пори 28 градусів тепла.

Читайте також У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

Як йдеться в сюжеті ТСН, у Німеччині та Нідерландах вже засмагають. Німці такої температури у цю пору не фіксували останні років десять. У деяких регіонах до кінця тижня синоптики обіцяють навіть плюс 30.

У Нідерландах наразі вже почався пляжний сезон. Спека там гарантовано протримається до п’ятниці.