В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

Найпрохолодніше буде на сході країни.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +21°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях пройде дощ. Температура до +13°. У центрі місцями також очікуються опади, температура до +18°.

Прогноз на 19 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 квітня - день Євтихія Тихого. По цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.

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