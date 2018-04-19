В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

08:11, 19 квітня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +21°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

На сході пройдуть дощі, температура до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях пройде дощ. Температура до +13°. У центрі місцями також очікуються опади, температура до +18°.

Прогноз на 19 квітня / УНІАН
Прогноз на 19 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 квітня - день Євтихія Тихого. По цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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