У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

08:30, 19 квітня 2018
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У столиці очікується сильний вітер

Сьогодні В Києві без опадів / Фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 квітня, у Києві без опадів, температура до +13°.

У Києві та області оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +11°. Вітер північний та північно-західний, до 8,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 19:56.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні без опадів, на півдні та заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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