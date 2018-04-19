В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 19 квітня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 19 квітня, у багатьох областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у Луганській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 19 квітня в Україні пройде дощ, на півдні та заході до +21°.

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