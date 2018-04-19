У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
Мешканців просять бути готовими до евакуації в найкоротші терміни.
У семи округах та індіанській резервації Форт-Белкнап американського штату Монтана оголосили надзвичайний стан через повінь.
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Уряд штату створив Міжвідомчу координаційну групу для інформування про ситуацію з повенями.
"Оскільки жителі Монтани стикаються з повенями, ми робимо все необхідне на державному рівні для захисту їхнього здоров'я і безпеки, а також збереження життя, майна і ресурсів", - цитує заяву канцелярії губернатора штату Xinhua.
Північні райони Монтани постраждали від повені після зими з рекордними снігопадами.
Відзначається, що десятки доріг у штаті були пошкоджені повенями. Влада попросила мешканців бути готовими до евакуації в найкоротші терміни.
Нагадаємо, Гавайські острови страждають від масштабної повені, за добу там випало 68 сантиметрів дощу.
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