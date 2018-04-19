У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

10:55, 19 квітня 2018
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Мешканців просять бути готовими до евакуації в найкоротші терміни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У семи округах та індіанській резервації Форт-Белкнап американського штату Монтана оголосили надзвичайний стан через повінь.

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Уряд штату створив Міжвідомчу координаційну групу для інформування про ситуацію з повенями.

"Оскільки жителі Монтани стикаються з повенями, ми робимо все необхідне на державному рівні для захисту їхнього здоров'я і безпеки, а також збереження життя, майна і ресурсів", - цитує заяву канцелярії губернатора штату Xinhua.

Північні райони Монтани постраждали від повені після зими з рекордними снігопадами.

Відзначається, що десятки доріг у штаті були пошкоджені повенями. Влада попросила мешканців бути готовими до евакуації в найкоротші терміни.

Нагадаємо, Гавайські острови страждають від масштабної повені, за добу там випало 68 сантиметрів дощу.

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