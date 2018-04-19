Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

11:40, 19 квітня 2018
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Пожежна небезпека очікується протягом 19-20 квітня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / volyn24.com
В Україні зберігається пожежна небезпека / volyn24.com

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"19-20 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня у багатьох областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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