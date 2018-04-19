Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Землетрус пошкодив понад 300 будинків.

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Двоє людей загинули, ще 21 постраждала в результаті землетрусу магнітудою 4,4 в індонезійській провінції Центральна Ява.

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Землетрус пошкодив понад 300 будинків, передає Сіньхуа з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Більше 2 тис. осіб були розміщені в евакуаційних центрах, створених після землетрусу. Усі постраждалі доставлені до лікарень. У результаті землетрусу 316 житлових будинків, чотири мечеті і дві школи були зруйновані.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.