Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

12:45, 19 квітня 2018
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Землетрус пошкодив понад 300 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Двоє людей загинули, ще 21 постраждала в результаті землетрусу магнітудою 4,4 в індонезійській провінції Центральна Ява.

Біля берегів Панами стався землетрус

Землетрус пошкодив понад 300 будинків, передає Сіньхуа з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Більше 2 тис. осіб були розміщені в евакуаційних центрах, створених після землетрусу. Усі постраждалі доставлені до лікарень. У результаті землетрусу 316 житлових будинків, чотири мечеті і дві школи були зруйновані.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.

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