Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Існує ймовірність підтоплення.
Протягом 19-22 квітня на річках України очікується підвищення рівнів води.
В Україні оголосили штормове попередження
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 19-22 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 4-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав та обтопленням територій і об'єктів (Чернігівська, Сумська області); порушенням транспортного сполучення (Городнянський, Новгород-Сіверський р-ни) та досягнення початкових небезпечних відміток обтоплення понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення (Ріпкинський р-н) Чернігівської області.
19-21 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля на Пслі нижче м. Суми, у середній та нижній течії Ворскли з подальшим повільним затопленням заплав.
Крім того, 19 квітня на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове рівень води утримуватиметься на небезпечній відмітці 155-165 см підтоплення незаселених ділянок міста.
Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.
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