В Ірані стався потужний землетрус

Інформації про жертв не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 19 квітня, на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,9.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в 11:05 за місцевим часом в регіоні Какі у провінції Бушир на півдні Ірану, передає Сіньхуа з посиланням на Іранський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 18 км і знаходився в точці з координатами 28,353 градуса північної широти і 51,559 градуса східної довготи.

У район землетрусу були відправлені рятувальники, однак повідомлень про збитки або жертв поки не надходило.

Нагадаємо, двоє людей загинули, ще 21 постраждала в результаті землетрусу магнітудою 4,4 в індонезійській провінції Центральна Ява.