Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)

Найпрохолодніше буде на сході країни.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +19°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +16°. У центрі без опадів, температура до +16°.

За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.