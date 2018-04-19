Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)

16:30, 19 квітня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +19°.

Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

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