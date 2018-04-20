В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)

08:09, 20 квітня 2018
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Дощі очікуються лише на сході країни.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +19°.

Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

На сході пройдуть дощі, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +16°. У центрі без опадів, температура до +16°.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН
Прогноз на 20 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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