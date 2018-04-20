Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується майже по всій Україні.

В Україні очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 20 квітня, в Україні очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19°.