Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека очікується майже по всій Україні.
Сьогодні, 20 квітня, в Україні очікується пожежна небезпека.
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"20 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19°.
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