У Парижі встановилася липнева спека

10:50, 20 квітня 2018
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Стовпчики термометрів піднялися до +30 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Парижі (Франція) цього тижня встановилася 30-градусна спека, абсолютно нетипова для квітня.

У Києві зафіксували два температурні рекорди

Спекотна для квітня погода встановилася і на Лазурному березі, передає Euronews.

За прогнозами синоптиків, вже на початку наступного тижня стовпчик термометра у Франції опуститься до звичних квітневих температур.

Нагадаємо, минулого літа у Франції встановилася рекордна спека. Температура в тіні перевищувала +35°, на сонці стовпчик термометра наближався до позначки +50°.

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