Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

У суботу в західних областях до +25°.

Ілюстрація / REUTERS

На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу у столиці без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +21°. У неділю сонячно, +7°...+16°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +7°, вдень +23°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+18°.

У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +23°, мінлива хмарність. У неділю вночі +6°, вдень +17°, без опадів.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +17°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю +8°...+22°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю +6°...+16°, без опадів.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН

Прогноз на 21 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю сонячно, температура повітря +7°...+18°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +5°...+18°. У неділю +6°...+18°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура до +19°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю температура до +17°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +18°. У неділю +5°...+17°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +17°. У неділю сонячно, вночі +4°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +9°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +25°. У неділю температура до +20°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +19°, в неділю ясно, температура повітря +7° ...+21°.

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