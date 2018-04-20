Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У суботу в західних областях до +25°.
На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу у столиці без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +21°. У неділю сонячно, +7°...+16°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +7°, вдень +23°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+18°.
У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +23°, мінлива хмарність. У неділю вночі +6°, вдень +17°, без опадів.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +17°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю +8°...+22°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю +6°...+16°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю сонячно, температура повітря +7°...+18°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +5°...+18°. У неділю +6°...+18°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура до +19°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю температура до +17°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +18°. У неділю +5°...+17°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +17°. У неділю сонячно, вночі +4°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +9°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +25°. У неділю температура до +20°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +19°, в неділю ясно, температура повітря +7° ...+21°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +9°
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Дніпро+20°... +10°
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Донецьк+17°... +7°
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Житомир+22°... +8°
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Запоріжжя+19°... +10°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+22°... +9°
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Кіровоград+21°... +10°
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Луганськ+17°... +10°
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Луцьк+24°... +7°
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Львів+23°... +8°
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Миколаїв+21°... +11°
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Одеса+23°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+24°... +6°
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Сімферополь+18°... +6°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+24°... +9°
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Харків+19°... +9°
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Херсон+21°... +10°
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Хмельницький+24°... +8°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+21°... +7°
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Чернівці+26°... +14°