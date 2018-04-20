На сході України оголосили штормове попередження

13:31, 20 квітня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На сході України оголосили штормове попереджання / dailymail.co.uk
На сході України оголосили штормове попереджання / dailymail.co.uk

Сьогодні, 20 квітня, у східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"20 квітня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується. Зокрема, на сході країни буде до +19°

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