На сході України оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На сході України оголосили штормове попереджання / dailymail.co.uk

Сьогодні, 20 квітня, у східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"20 квітня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується. Зокрема, на сході країни буде до +19°