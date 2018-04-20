В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма

14:57, 20 квітня 2018
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Людям заборонено наближатися до вулкану.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На японському острові Кюсю 19 квітня сталося виверження вулкана Кірісіма.

В Японії почалося виверження вулкана Сіммое

Виверження групи вулканів сталося недалеко від вулкана Іо на висоті 1700 метрів над рівнем моря в 15:43 за місцевим часом, передає Сіньхуа з посиланням на Метеорологічну службу Японії.

Людям було заборонено наближатися до вулкану, також оголошено про можливість утворення пірокластичних потоків.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра стався виверження вулкана Синабунг.

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