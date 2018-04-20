В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Людям заборонено наближатися до вулкану.
На японському острові Кюсю 19 квітня сталося виверження вулкана Кірісіма.
В Японії почалося виверження вулкана Сіммое
Виверження групи вулканів сталося недалеко від вулкана Іо на висоті 1700 метрів над рівнем моря в 15:43 за місцевим часом, передає Сіньхуа з посиланням на Метеорологічну службу Японії.
Людям було заборонено наближатися до вулкану, також оголошено про можливість утворення пірокластичних потоків.
На острові Кюсю дим від виверження вулкана піднімається на 400 метрів
Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра стався виверження вулкана Синабунг.
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