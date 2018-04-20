Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

15:08, 20 квітня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Ілюстрація Reuters
Ілюстрація Reuters

У Києві до кінця доби 20 квітня очікуються пориви вітру.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«У Києві до кінця поточної доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с», - прогнозують синоптики.

Як повідомляв УНІАН, на сході України оголосили штормове попередження.

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