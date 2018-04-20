На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Похолодання очікується у неділю.
У неділю, 22 квітня, в Україні очікується похолодання, у північних регіонах можливий сніг.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"22 квітня зона холоду з північного сходу (там навіть видно сніг!) вийде й на нас зниженням температури повітря. Черговим.
У неділю, 22 квітня, вдень очікується +13...+18 градусів, на заході та півдні до +20, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях +10...+15 градусів", - пише вона.
За інформацією Діденко, завтра, 21 квітня, в Україні потепліє - температура повітря сягатиме вдень +20...+26 градусів, на сході до +13...+17 градусів.
Нагадаємо, 20 квітня у східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +9°
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Дніпро+20°... +10°
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Донецьк+17°... +7°
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Житомир+22°... +8°
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Запоріжжя+19°... +10°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+22°... +9°
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Кіровоград+21°... +10°
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Луганськ+17°... +10°
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Луцьк+24°... +7°
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Львів+23°... +8°
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Миколаїв+21°... +11°
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Одеса+23°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+24°... +6°
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Сімферополь+18°... +6°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+24°... +9°
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Харків+19°... +9°
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Херсон+21°... +10°
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Хмельницький+24°... +8°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+21°... +7°
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Чернівці+26°... +14°