На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг

Похолодання очікується у неділю.

До України йде похолодання, можливий сніг / УНІАН

У неділю, 22 квітня, в Україні очікується похолодання, у північних регіонах можливий сніг.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"22 квітня зона холоду з північного сходу (там навіть видно сніг!) вийде й на нас зниженням температури повітря. Черговим.

У неділю, 22 квітня, вдень очікується +13...+18 градусів, на заході та півдні до +20, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях +10...+15 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, завтра, 21 квітня, в Україні потепліє - температура повітря сягатиме вдень +20...+26 градусів, на сході до +13...+17 градусів.

Нагадаємо, 20 квітня у східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.