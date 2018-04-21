Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

09:54, 21 квітня 2018
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Також, за даними синоптиків, 21-22 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на Верхньому Дніпрі, Десні та Сеймі.

У Гідрометцентрі попередили про високий рівень пожежної небезпеки / фото dsns.gov.ua
У Гідрометцентрі попередили про високий рівень пожежної небезпеки / фото dsns.gov.ua

Гідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень (5-го класу) пожежної небезпеки в Україні 21-23 квітня.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, також 21-22 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 4-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав, територій і об'єктів (Чернігівська, Сумська області).

Внаслідок підвищення рівнів води очікується порушення транспортного сполучення (Городнянський, Новгород-Сіверський райони) та досягнення початкових небезпечних відміток затоплення понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення (Ріпкинський райоен) Чернігівської області.

21 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля на Пслі нижче м. Суми, у середній та нижній течії Ворскли з подальшим повільним затопленням заплав.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.

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