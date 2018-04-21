Українців попередили про посилення вітру найближчим часом

15:57, 21 квітня 2018
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Водночас буде зберігатися тепла й сонячна погода.

REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що найближчим часом в Україні посиляться пориви вітру.

Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

Про це йдеться на сайті відомства. "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 квітня в Україні, крім Прикарпаття та Закарпаття, та вночі 22 квітня у Приазов'ї пориви вітру до 15-20 м/с. На території Києва та Київської області також у найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21 квітня пориви вітру до 15-18 м/с", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляли синоптики, 21 квітня, майже в усіх областях буде без опадів, тепло й сонячно. Дощі з грозами можливі лише на Чернігівщині та Сумщині. 

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