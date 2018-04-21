В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Щодо температури повітря, то, як пояснює фахівець, вона дещо знизиться внаслідок впливу холодного атмосферного фронту.
Погода 22 квітня в Україні буде переважно ясною та сухою, щоправда у деяких районах Лівобережжя очікуються дощі. Температура повітря у неділю в середньому становитиме до +20 градусів.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, 20 квітня дощі очікуються у Приазов’ї та на Північному Сході України.
Щодо температури повітря, то, як пояснює фахівець, вона дещо знизиться внаслідок впливу холодного атмосферного фронту.
"Буде +14 – +17 градусів, на Заході до +20 градусів. У Києві в неділю – без опадів, температура повітря прогнозується в межах +16 градусів", – додає Наталка Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 22 квітня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +18…+20
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +16…+18
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +17…+19
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За інформацією Гідрометцентру, 20 квітня в Україні опади не очікуються. Найвища ж температура повітря прогнозується на півдні – +18 – +20 градусів, а найменша буде на Сумщині – +13 – +15 градусів. Вітер здебільшого дутиме у північно-західному напрямку, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°