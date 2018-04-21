В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються

17:24, 21 квітня 2018
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Щодо температури повітря, то, як пояснює фахівець, вона дещо знизиться внаслідок впливу холодного атмосферного фронту.

Прогноз погоди на 22 квітня в Україні / фото УНІАН
Прогноз погоди на 22 квітня в Україні / фото УНІАН

Погода 22 квітня в Україні буде переважно ясною та сухою, щоправда у деяких районах Лівобережжя очікуються дощі. Температура повітря у неділю в середньому становитиме до +20 градусів.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 20 квітня дощі очікуються у Приазов’ї та на Північному Сході України.

Щодо температури повітря, то, як пояснює фахівець, вона дещо знизиться внаслідок впливу холодного атмосферного фронту.

"Буде +14 – +17 градусів, на Заході до +20 градусів. У Києві в неділю – без опадів, температура повітря прогнозується в межах +16 градусів", – додає Наталка Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 22 квітня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +18…+20

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +16…+18

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +17…+19

Українців попередили про посилення вітру найближчим часом

За інформацією Гідрометцентру, 20 квітня в Україні опади не очікуються. Найвища ж температура повітря прогнозується на півдні – +18 – +20 градусів, а найменша буде на Сумщині – +13 – +15 градусів. Вітер здебільшого дутиме у північно-західному напрямку, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня від Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 22 квітня від Укргідрометцентр

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