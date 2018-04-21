Внаслідок урагану в Москві загинула дитина, постраждали 17 людей

Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарі врятувати не змогли.

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Сімнадцять осіб, за останніми даними, постраждали через ураган у Москві, 14 з них були госпіталізовані, серед них троє дітей.

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Як повідомляють російські ЗМІ, про це розповів керівник столичного департаменту охорони здоров'я. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

Раніше повідомлялося, що в результаті негоди в Москві загинула дитина, постраждали 12 осіб. "Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", - написав мер Москви Сергій Собянін в соцмережі.

За даними ЗМІ, ще одна людина загинула в підмосковних Митищах - на неї впала віднесена вітром битовка.

Також повідомляється, що три людини постраждали в результаті падіння дерева, одна - після падіння рекламного щита, двоє - через зірвану покрівлю будинку. На одну з машин на МКАДі впало дерево.

Гідрометцентр Росії продовжив «помаранчевий» рівень погодної небезпеки на неділю, 22 квітня. За прогнозами метеорологів, температура повітря впаде до 2-4 C°, також очікується поривчастий вітер до 10 м/с і мокрий сніг.