Україну у найближчі дні очікує похолодання
В той же час, серйозних опадів завтра не очікується.
Завтра у декількох регіонах України очікуються заморозки, а 24 квітня похолодання може сягнути лівобережної України.
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
Відповідне попередження з’явилось на сайті Укргідрометцентру.
«23 квітня вночі та вранці у західних, Чернігівській та Сумській областях місцями заморозки 0-2°, 24 квітня на Лівобережжі на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°», - зазначається у повідомленні.
На сторінці Укргідрометцентру у Facebook, в той же час повідомляється, що 23 квітня в Україні без опадів - лише вдень у східних областях, ввечері і на крайньому заході країни невеликий дощ, подекуди гроза.
Повідомляється також про вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Напередодні Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень (5-го класу) пожежної небезпеки в Україні 21-23 квітня.
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