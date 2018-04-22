Прогноз погоди на 23 квітня: на всій території України сонячно та без дощу
Денна температура повітря сягатиме позначок від +11 до +24 градусів.
Погода в Україні 23 квітня буде сонячною у всіх регіонах. При цьому у жодній області України не очікується опадів, а денна температура повітря сягатиме позначок від +11 до +24 градусів.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
Так, погода на заході України потішить сонцем і теплом, яке у градусах сягатиме аж до літніх +24. Проте така температура очікується тільки на Закарпатті. При цьому в інших областях у понеділок буде не надто прохолодніше. Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях денна температура повітря 23 квітня становитиме +18+20 градусів.
Водночас у центрі та на півночі України буде трішки прохолодніше, проте теж сонячно та без опадів. Денна температура повітря на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині становитиме +16+18 градусів. При цьому найпрохолодніше буде на Сумщині – +11+13 градусів.
Тим часом на сході України у понеділок вдень буде від +11 до +15 градусів. Найтепліше – на Дніпропетровщині та Запоріжжі, де температура повітря сягне позначок +18+20 градусів.
На півдні України 23 квітня погода теж потішить сонцем і теплом, а температура повітря очікується на рівні +18+20 градусів.
Україну у найближчі дні очікує похолодання
Прогноз погоди на понеділок, 23 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +11…+13
Полтава – +16…+18
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +11…+13
Харків – +12…+14
Київ – +16…+18
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°