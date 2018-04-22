Прогноз погоди на 23 квітня: на всій території України сонячно та без дощу

Денна температура повітря сягатиме позначок від +11 до +24 градусів.

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Погода в Україні 23 квітня буде сонячною у всіх регіонах. При цьому у жодній області України не очікується опадів, а денна температура повітря сягатиме позначок від +11 до +24 градусів.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Так, погода на заході України потішить сонцем і теплом, яке у градусах сягатиме аж до літніх +24. Проте така температура очікується тільки на Закарпатті. При цьому в інших областях у понеділок буде не надто прохолодніше. Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях денна температура повітря 23 квітня становитиме +18+20 градусів.

Водночас у центрі та на півночі України буде трішки прохолодніше, проте теж сонячно та без опадів. Денна температура повітря на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині становитиме +16+18 градусів. При цьому найпрохолодніше буде на Сумщині – +11+13 градусів.

Тим часом на сході України у понеділок вдень буде від +11 до +15 градусів. Найтепліше – на Дніпропетровщині та Запоріжжі, де температура повітря сягне позначок +18+20 градусів.

На півдні України 23 квітня погода теж потішить сонцем і теплом, а температура повітря очікується на рівні +18+20 градусів.

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Прогноз погоди на понеділок, 23 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +11…+13

Полтава – +16…+18

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +11…+13

Харків – +12…+14

Київ – +16…+18