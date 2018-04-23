В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)

08:00, 23 квітня 2018
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Місцями дощі очікуються на заході країни.

Сьогодні в Україні практично без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 квітня в Україні практично без опадів, на півдні до +24°.

На сході пройдуть дощі, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +16°. У центрі без опадів, температура до +19°.

Прогноз на 23 квітня / УНІАН
Прогноз на 23 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 квітня - день Терентія і Ярила Весняного. У давнину в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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