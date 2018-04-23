У Києві сьогодні без опадів, температура до +16°

Ввечері у столиці до +13°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 квітня, в Києві без опадів, температура до +16°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в Україні практично без опадів, на півдні до +24°.

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