Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні

09:27, 23 квітня 2018
2718
0

У перший тиждень місяця середня денна температура підніметься вище позначки плюс 15°С, поступово показник буде збільшуватися до +20...+25°С.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Згідно із прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні буде сухою, з короткочасними дощами, а в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.

Думки зарубіжних та українських синоптиків зібрав Meteoprog.

За прогнозами американських метеорологічних служб погода в травні 2018 року буде теплою і дощовою. Температура повітря очікується вище кліматичної норми, в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.

За довгостроковими прогнозами українських експертів, останній весняний місяць буде погожим, ніж у попередні роки. Буде тепло і сухо. «Африканська спека» відвідає країну під кінець місяця, передбачається, що стовпчики термометрів піднімуться до +28...+30°С. Дощі будуть досить інтенсивними, але короткочасними.

На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг

У перший тиждень місяця середня денна температура підніметься вище позначки плюс 15°С, поступово показник буде збільшуватися до +20...+25°С. Ночі також не будуть холодними +10...+14°С.

Українські синоптики прогнозують, що травень в Україні буде досить сухим, без затяжних злив.

За багаторічними метеорологічними спостереженнями, найнижча температура повітря (+13...+15°С) спостерігається в західних областях, а найвища у південних (+15...+17°С).

Середня температура становить +13...+17°С. Заморозки в травні бувають досить рідко. Рекордні холоди були зафіксовані в Сумській області -10°С.

Температурний рекорд спеки зареєстрований на півдні і сході України, стовпчики термометрів підскочили до +31...+39°С.

Середня місячна кількість опадів становить 22-60 мм, в гірських районах країни - 150 мм.

Як повідомляв УНІАН, україна в найближчі дні чекає похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото) В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин