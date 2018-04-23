Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні
У перший тиждень місяця середня денна температура підніметься вище позначки плюс 15°С, поступово показник буде збільшуватися до +20...+25°С.
Згідно із прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні буде сухою, з короткочасними дощами, а в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.
Думки зарубіжних та українських синоптиків зібрав Meteoprog.
За прогнозами американських метеорологічних служб погода в травні 2018 року буде теплою і дощовою. Температура повітря очікується вище кліматичної норми, в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.
За довгостроковими прогнозами українських експертів, останній весняний місяць буде погожим, ніж у попередні роки. Буде тепло і сухо. «Африканська спека» відвідає країну під кінець місяця, передбачається, що стовпчики термометрів піднімуться до +28...+30°С. Дощі будуть досить інтенсивними, але короткочасними.
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
У перший тиждень місяця середня денна температура підніметься вище позначки плюс 15°С, поступово показник буде збільшуватися до +20...+25°С. Ночі також не будуть холодними +10...+14°С.
Українські синоптики прогнозують, що травень в Україні буде досить сухим, без затяжних злив.
За багаторічними метеорологічними спостереженнями, найнижча температура повітря (+13...+15°С) спостерігається в західних областях, а найвища у південних (+15...+17°С).
Середня температура становить +13...+17°С. Заморозки в травні бувають досить рідко. Рекордні холоди були зафіксовані в Сумській області -10°С.
Температурний рекорд спеки зареєстрований на півдні і сході України, стовпчики термометрів підскочили до +31...+39°С.
Середня місячна кількість опадів становить 22-60 мм, в гірських районах країни - 150 мм.
Як повідомляв УНІАН, україна в найближчі дні чекає похолодання.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°