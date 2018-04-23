Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Заморозки очікуються на ґрунті та місцями в повітрі.

Українців попереджають про заморозки / фото nkul.livejournal.com

В Україні 23-24 квітня очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"23 квітня вранці у західних, Чернігівській та Сумській областях місцями заморозки 0-2°, 24 квітня на Лівобережжі на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня в Україні практично без опадів, на півдні до +24°.