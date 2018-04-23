Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Зсув зійшов у селищі Ябакей на південному заході країни.
Шестеро людей загинули в результаті сходження зсуву на південному заході Японії.
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Зсув стався в селищі Ябакей: земля зійшла зі схилу гори на чотири котеджі в курортній зоні, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Кіодо.
Відразу після події було знайдено тіло одного чоловіка, інших п'ятьох жінок відразу знайти не вдалося. Передбачається, що трагедія сталася через ерозію ґрунту на схилі гори біля селища Ябакей.
Нагадаємо, у результаті зсувів в провінції Центральна Ява на заході Індонезії 11 осіб зникли безвісти, ще 14 постраждали.
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