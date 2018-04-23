Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

У п'ятницю місцями до +27°.

Цього тижня в Україні буде тепло / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів потепліє.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +25°, на сході до +14°. На заході стовпчик термометра підніметься до +22°, у центрі і на півночі - до +16°.

Прогноз на 23 квітня / УНІАН

У вівторок, 24 квітня, в Україні пройдуть дощі. На півдні та заході до +23°.

Прогноз на 24 квітня / УНІАН

У середу, 25 квітня, без опадів. Найтепліше буде на заході і півдні - до +26°. В інших регіонах до +23°.

Прогноз на 25 квітня / УНІАН

У четвер на заході пройдуть дощі. Вночі по країні +9°...+14°, вдень на заході до +27°.

Прогноз на 26 квітня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +27°, в інших регіонах +15°...+25°.

Прогноз на 27 квітня / УНІАН

28 і 29 квітня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +8°, на решті території +9°...+12°. Вдень температура по країні +17°...+25°. У неділю вночі на сході до +8°, вдень в Україні від +20° до +26°.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН

Прогноз на 29 квітня / УНІАН

Народний прогноз

23 квітня у народному календарі - день Терентія і Ярила Весняного. У давнину в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний. 24 квітня - день Антипа священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.

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25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.

26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо й жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими. 27 квітня - день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає.

28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу. 29 квітня - Ірина. Дивилися: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до вечора замерзала, то літо буде поганим.

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