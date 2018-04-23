Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
У п'ятницю місцями до +27°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів потепліє.
У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +25°, на сході до +14°. На заході стовпчик термометра підніметься до +22°, у центрі і на півночі - до +16°.
У вівторок, 24 квітня, в Україні пройдуть дощі. На півдні та заході до +23°.
У середу, 25 квітня, без опадів. Найтепліше буде на заході і півдні - до +26°. В інших регіонах до +23°.
У четвер на заході пройдуть дощі. Вночі по країні +9°...+14°, вдень на заході до +27°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +27°, в інших регіонах +15°...+25°.
28 і 29 квітня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +8°, на решті території +9°...+12°. Вдень температура по країні +17°...+25°. У неділю вночі на сході до +8°, вдень в Україні від +20° до +26°.
Народний прогноз
23 квітня у народному календарі - день Терентія і Ярила Весняного. У давнину в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний. 24 квітня - день Антипа священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)
25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.
26 квітня - медунка, день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо й жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими. 27 квітня - день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає.
28 квітня - Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари починають згущатися, то слід чекати зміни погоди і дощу. 29 квітня - Ірина. Дивилися: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до вечора замерзала, то літо буде поганим.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°