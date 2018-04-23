Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

13:51, 23 квітня 2018
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Пожежна небезпека охопила всю Україну.

В Україні зберігається лавинна небезпека / volyn24.com
В Україні зберігається лавинна небезпека / volyn24.com

Сьогодні, 23 квітня, по всій Україні очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"23 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня вранці у західних, Чернігівській та Сумській областях місцями заморозки 0-2°, 24 квітня на Лівобережжі на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°.

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