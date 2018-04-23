Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Існує ймовірність підтоплення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 23 квітня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 23 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 2-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав та підтопленням територій і об'єктів (Чернігівська, Сумська області); порушенням транспортного сполучення (Городнянський, Новгород-Сіверський р-ни) та досягнення початкових небезпечних відміток підтоплення понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення (Ріпкинський , Сосницький, Коропський, Новгород-Сіверський р-ни) Чернігівської області.

Нагадаємо, в Україні 23-24 квітня очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі.