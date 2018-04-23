Завтра Україну накриють дощі, на півдні та заході до +23° (відеопрогноз)

16:30, 23 квітня 2018
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Без опадів буде лише на півдні країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.

Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

На сході практично без опадів, температура до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України зливи. Температура до +23°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +19°. У центрі також очікуються опади, температура до +20°.

За народним прогнозом, 24 квітня - день Антипа священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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