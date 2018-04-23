У Києві завтра пройде дощ, температура до +19°

17:00, 23 квітня 2018
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Ввечері у столиці до +16°.

Завтра в Києві пройде дощ / фото УНІАН
Завтра в Києві пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 квітня, у столиці пройде дощ, температура до +19°.

Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:49, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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