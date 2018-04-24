В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями температура до +23° (карта)

Без опадів буде лише на півдні країни.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.

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На сході практично без опадів, температура до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України зливи. Температура до +23°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +19°. У центрі також очікуються опади, температура до +20°.

Прогноз на 24 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 квітня - день Антипа священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.

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