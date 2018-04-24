У Києві сьогодні пройде дощ, удень до +19°

Увечері температура до +16°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 квітня, в столиці пройде дощ, температура до +19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:49, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.

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