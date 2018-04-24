Синоптик розповіла, якою буде погода на травневі свята

09:24, 24 квітня 2018
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В Україні очікується тепла погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Травневі свята в Україні пройдуть з теплою погодою, місцями очікуються грози.

У Києві сьогодні пройде дощ, удень до +19°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Попередній прогноз на 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Нічого складного і синоптично небезпечного.

Тепло. Усі дні +18...+25 градусів. Місцями, при інтенсивнішому сонці, +22...+27 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, 30 квітня та 1 травня є ймовірність короткочасних гроз на заході та півночі України. 

Нагадаємо, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.

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