Синоптик розповіла, якою буде погода на травневі свята

В Україні очікується тепла погода.

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Травневі свята в Україні пройдуть з теплою погодою, місцями очікуються грози.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Попередній прогноз на 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Нічого складного і синоптично небезпечного.

Тепло. Усі дні +18...+25 градусів. Місцями, при інтенсивнішому сонці, +22...+27 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, 30 квітня та 1 травня є ймовірність короткочасних гроз на заході та півночі України.

Нагадаємо, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.