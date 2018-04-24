Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

На Чернігівщині існує можливість підтоплення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 23-25 квітня на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 23-25 квітня на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі продовжиться подальше затоплення заплав та перевищенням небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів) у Чернігівській області.

Нагадаємо, 24 квітня в Україні пройдуть дощі, на півдні та заході до +23°.