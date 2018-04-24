У Нікарагуа стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Нікарагуа стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 24 квітня, в Нікарагуа стався землетрус магнітудою 5,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на північному заході країни. Осередок землетрусу залягав на глибині 47 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, двоє людей загинули, ще 21 постраждала в результаті землетрусу магнітудою 4,4 в індонезійській провінції Центральна Ява.