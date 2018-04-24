У Нікарагуа стався потужний землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 24 квітня, в Нікарагуа стався землетрус магнітудою 5,6.
В Японії стався потужний землетрус, чотири людини постраждали
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на північному заході країни. Осередок землетрусу залягав на глибині 47 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, двоє людей загинули, ще 21 постраждала в результаті землетрусу магнітудою 4,4 в індонезійській провінції Центральна Ява.
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