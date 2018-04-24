Двоє людей стали жертвами сильної зливи в Колумбії

12:40, 24 квітня 2018
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Протягом двох годин випало 68,5 мм опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Щонайменше дві людини загинули через сильну зливу в Колумбійському місті Калі.

У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

За дві години у місті випало 68,5 мм опадів, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

Через потужний дощ ріки виходили з берегів, викликаючи повені. Були заблоковані дороги, а багато споживачів залишилися без електрики.

Сильно постраждали райони Сілое і Ла-Нава. У Сілое через негоду загинули дві людини.

Нагадаємо, шестеро людей загинули в результаті сходження зсуву на південному заході Японії.

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