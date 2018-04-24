У результаті землетрусу в Туреччині постраждали майже 40 осіб

Жертв немає.

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У результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей.

Землетрус стався в районі Самсат провінції Адияман. Епіцентр землетрусу, зафіксованого о 03.34 за місцевим часом, знаходився на глибині 7 км, передає агентство Анадолу.

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Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив, що жертв землетрусу в Адиямані немає.

"Має місце матеріальний збиток. Постраждала низка будівель. Влада проводить роботу з визначення масштабів збитків, усунення наслідків, надання допомоги населенню", - сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, у результаті землетрусу в Адиямані постраждали 39 людей. До лікарень доставлено 35 громадян.

Нагадаємо, у вівторок, 24 квітня, в Нікарагуа стався землетрус магнітудою 5,6.